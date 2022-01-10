METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM); İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne için fırtına uyarısı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, rüzgarın yarından itibaren İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de 50-80 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın perşembe günü etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşların, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'den Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika