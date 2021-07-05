Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca yağışların İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevreleri ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Yağışların Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağının tahmin edildiği açıklamada, kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.