Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı

30.03.2022 13:45
Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile cuma günü ise Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Olası ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


YORUMLAR
500
Marmara'da hava sıcaklıkları artacak Marmara'da hava sıcaklıkları artacak Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına bekleniyor Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına bekleniyor

Marmara Bölgesi, Trakya Bölgesi, Meteoroloji, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:11 Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatan diyalog açıklaması: Biden, Putin'le görüşebilir
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:51:19. #1.13#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement