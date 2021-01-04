Antalya için 'turuncu', Muğla için 'sarı' uyarı - Son Dakika

METEOROLOJİ, yarın sabahtan itibaren çok kuvvetli ve şiddetli yağışların beklendiği Antalya için 'turuncu kod', Muğla için 'sarı kod' uyarısı verdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'da 'turuncu kod' bildirimiyle birlikte, yarın için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanağın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yağışın kent merkezinde ve batı ilçelerinde etkili olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Meteoroloji'nin uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Antalya'da yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Merkez ilçeleri Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Aksu ve batı ilçeleri Kaş, Demre, Finike, Kumluca ve Kemer'de çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve şiddetli (76-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."MUĞLA İÇİN DE UYARI Meteoroloji, Muğla için de yarın 'sarı kod' bildirimi yaptı. Muğla için yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:

"Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."