Son dakika! Meteoroloji'den Muğla'ya orman yangını uyarısı - Son Dakika
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Son dakika! Meteoroloji'den Muğla'ya orman yangını uyarısı

16.07.2022 18:11
Son dakika! Meteoroloji'den Muğla'ya orman yangını uyarısı

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi başlığı adı altında yapılan uyarıda "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla ili genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece ) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (%10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/ hız) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Aykut Kurt/İHA)

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Meteoroloji'den Muğla'ya orman yangını uyarısı - Son Dakika

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