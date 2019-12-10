Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Muğla için kuvvetli yağış uyarası yaptı. Özellikle Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde bu sabahtan itibaren Perşembe günü sabah saatlerine kadar yağışın devam edeceği belirtildi.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla ve ilçelerinde başlayacak yağışların, Bodrum, Datça, ve Marmaris civarlarında, gece saatlerinden itibaren kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MUĞLA