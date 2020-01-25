Meteoroloji'den 'Ödüllü Fotoğraf Yarışması' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 'Ödüllü Fotoğraf Yarışması' - Son Dakika

Meteoroloji'den 'Ödüllü Fotoğraf Yarışması'

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, '23 Mart Dünya Meteoroloji Günü' etkinlikleri kapsamında 'İklim ve Su' konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.

Meteoroloji'den 'Ödüllü Fotoğraf Yarışması', System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, '23 Mart Dünya Meteoroloji Günü' etkinlikleri kapsamında 'İklim ve Su' konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.


23 Mart Dünya Meteoroloji Gününü her yıl farklı bir tema etrafında kutlayan Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi, 2020 yılının temasını "İklim ve Su" olarak belirledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında ödüllü fotoğraf yarışmasının düzenlendiğini ifade eden yetkililer, profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmanın son katılım tarihinin 6 Mart 2020 Cuma günü olarak belirlendiğini söylediler. Fotoğraf yarışmasına katılan eserlerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek yarışma jürisi tarafından değerlendirileceğini ve dereceye giren eserlerin ayrıca ödüllendirileceğini dile getiren yetkililer, "Yarışmada birinci seçilen esere 3 bin 500 TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye ise 2 bin 500 TL ödül ile plaketleri, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinliği kapsamında takdim edilecektir" dediler.


Yarışmada dereceye giren eserlerin ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez birimi ile 15 Bölge Müdürlüğünün yazılı ve görsel tanıtım materyallerinde kullanılacağını da dile getiren yetkililer, "İklim ve Su" konulu fotoğraf yarışması detaylarının Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sayfasından (www.mgm.gov.tr) ulaşılabileceğini sözlerine eklediler. - VAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den Elazığ'daki deprem sonrası aşırı soğuk ve don uyarısı yapıldı
Meteoroloji, deprem bölgesinde hava sıcaklığının artış göstereceğini duyurdu Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 29'a yükseldi CNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 20:30:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteoroloji'den 'Ödüllü Fotoğraf Yarışması' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]