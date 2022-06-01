Meteoroloji'den önemli uyarı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Son Dakika
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Meteoroloji'den önemli uyarı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

01.06.2022 12:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı raporda yükselişini sürdüren hava sıcaklıklarının, hafta başına kadar mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Sıcaklıklar hafta boyu Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34 derece civarında değişecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

11.00-16.00 SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji ayrıca vatandaşları mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle, sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 29
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
  • Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 28
  • Samsun: Parçalı bulutlu 24
  • Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36
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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den önemli uyarı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Son Dakika


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