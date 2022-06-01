Meteoroloji'den önemli uyarı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

11.00-16.00 SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji ayrıca vatandaşları mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle, sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: