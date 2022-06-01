Meteoroloji'den önemli uyarı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
11.00-16.00 SAATLERİNE DİKKAT
Meteoroloji ayrıca vatandaşları mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle, sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
- İstanbul: Parçalı bulutlu 29
- İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
- Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34
- Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 28
- Samsun: Parçalı bulutlu 24
- Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36