Meteoroloji'den Rüzgar Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi Kayseri ve çevresindeki illeri, gece yarısı başlayacak olan şiddetli rüzgara karşı uyardı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi Kayseri
ve çevresindeki illeri, gece yarısı başlayacak olan şiddetli rüzgara karşı uyardı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yayınlanan uyarı mesajında, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bugün (23 Ocak 2019 Çarşamba
) akşam saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas
, Nevşehir
il geneli ile Yozgat
'ın doğu ilçelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:12 Kaynak: İHA
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