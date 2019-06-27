Meteoroloji'den sağanak uyarısı
13 dakika önce
Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Marmara
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:08
'nın kuzeybatısı, Akdeniz
'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz
ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Rize
ve çevreleri ile Artvin
'in kıyı kesimlerinde yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
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