Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Son Dakika Ekonomi Haber

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

13 dakika önce

Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı, System.String[]
Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Rize ve çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:08 
Doğu Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başladı, şimdi birçok ile kaktüs satıyor Meteoroloji'den ferahlatan uyarı: Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava geliyor Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 20:21:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]