Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den sağanak uyarısı
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

35 dakika önce

Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı, System.String[]
Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Edirne'nin Meriç, Uzunköprü, İpsala ve Keşan; Tekirdağ'ın Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel anlamda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:07 Kaynak: AA
Tekirdağ, Edirne, Keşan, Güncel
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