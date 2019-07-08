Meteoroloji'den sağanak uyarısı
35 dakika önce
Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:07 Kaynak: AA
'nin güney, Tekirdağ
'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Edirne'nin Meriç
, Uzunköprü
, İpsala
ve Keşan
; Tekirdağ'ın Hayrabolu
, Malkara
ve Şarköy
ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel anlamda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını
, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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