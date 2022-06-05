Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

05.06.2022 13:23
Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar yerel olarak kuvvetli beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı
Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

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