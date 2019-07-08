Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

47 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika uyarısında Tekirdağ ve Edirne'de beklenen sağanak yağışta olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika uyarısında Tekirdağ ve Edirne'de beklenen sağanak yağışta olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Edirne'nin Meriç, Uzunköprü, İpsala ve Keşan; Tekirdağ'ın Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde görülecek sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:57 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Edirne, Güncel
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