Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika uyarısında Tekirdağ ve Edirne'de beklenen sağanak yağışta olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:57 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika uyarısında Tekirdağ
ve Edirne
'de beklenen sağanak yağışta olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Edirne'nin Meriç
, Uzunköprü
, İpsala
ve Keşan
; Tekirdağ'ın Hayrabolu
, Malkara
ve Şarköy
ilçelerinde görülecek sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi. - TEKİRDAĞ
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