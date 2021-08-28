Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sıcak hava uyarısı geldi.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugünden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece artması öngörülüyor.

Edirne ve çevresinde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.