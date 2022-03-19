Meteoroloji'den şiddetli kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm - Son Dakika

Mart ayında tekrar soğuk hava dalgasınının etkisini hissettirdiği Türkiye'de kar yağışı 5 bölgemizde de sürüyor. İstanbul için Vali Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uyarılarda bulunurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yarın için İstanbul da dahil olmak üzere 10 il için turuncu, 12 il için ise sarı kar yağışı uyarısı geçti.

10 İLE TURUNCU KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışından dolayı turuncu uyarı geçilen 10 il arasında Artvin, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak ve Bartın bulunuyor. Öte yandan Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde kar yağışından doğacak çığ tehlikesi uyarısı verildi.

12 İL İÇİN SARI UYARI

Kar yağışından dolayı sarı uyarı verilen iller ise Ağrı, Amasya, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Tokat, Ardahan, Düzce olarak sıralandı.

5 BÖLGEDE KAR YAĞIŞI VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMA VE ULAŞIMDA SIKINTILAR YAŞANABİLİR

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



