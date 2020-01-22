METEOROLOJİ'DEN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI - Son Dakika

METEOROLOJİ, Kuzey ve Doğu kesimlerin perşembe ve cuma, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde kalacağını açıkladı. İstanbul'da ise yarın havanın çok bulutlu Anadolu yakasının hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

KUZEY VE DOĞU KESİMLERİ SOĞUK HAVA ETKİSİNE GİRİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü , yurt genelinde beklenen hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, " Türkiye 'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi.

"Perşembe ve Cuma günleri Marmara 'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi İç Anadolu 'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu 'nun doğusunda ve Hatay çevrelerinde görülecek yağışların, iç kesimlerde kar, kıyı kesimlerde yağmur, Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında, Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Perşembe ve cuma günü beklenen yağışların, Karadeniz bölgesinin tamamının 200 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ( Şırnak Hakkari ve Van illerimizde) kuvvetli (10-20 cm.) ve yer yer yoğun kar (20-40 cm.) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışlı sistemin Cuma günü akşam saatlerinden sonra yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak Cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor"

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Bazı illerde önümüzdeki hafta başına kadar beklenen hava durumları ise şöyle açıklandı:

Ankara 'da yarın öğle saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Cuma günü ve hafta sonu ise yağış tahmin edilmiyor.

İstanbul'da yarın havanın çok bulutlu Anadolu yakasının hafif yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Bolu 'da yarın yoğun olmak üzere Perşembe ve Cuma günleri kar yağışı bekleniyor. Ankara-İstanbul karayolunun Bolu Dağı geçişlerinde ve Marmara Bölgesini Karadeniz'e bağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rize ve Artvin 'de Perşembe günü kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde kar, Pazar günü 200 metre üzeri rakımlarda yoğun kar, kıyı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu ise yağış beklenmiyor.

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