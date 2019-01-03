Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den Tekirdağ ve Kırklareli'ne "Yoğun Kar" Uyarısı

Meteoroloji'den Tekirdağ ve Kırklareli'ne "Yoğun Kar" Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ ve Kırklareli'nde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den Tekirdağ ve Kırklareli'ne
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ ve Kırklareli'nde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı (15-30 cm.) beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ve tipi sonucu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır" denildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:37 Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel
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