Meteoroloji'den Tekirdağ ve Kırklareli'ne "Yoğun Kar" Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ ve Kırklareli'nde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, Tekirdağ
ve Kırklareli
'nde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı (15-30 cm.) beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ve tipi sonucu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır" denildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:37 Kaynak: İHA
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