Meteoroloji'den Trakya için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de rüzgarın bugün, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce, Trakya kesiminde yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün, öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.