Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den Trakya İçin Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji'den Trakya İçin Kuvvetli Kar Uyarısı

3 saat önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Trakya bölgesinde akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji'den Trakya İçin Kuvvetli Kar Uyarısı, System.String[]
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce  Trakya bölgesinde akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce, halen yağmur şeklinde devam eden yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesinin tahmin edildiği belirtildi. Edirne ve Kırklareli'de beklenen kar yağışının yarın, akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santimetre, Tekirdağ'ın batısında ise 10-20 santimetre civarında örtü bırakmasının beklendiği kaydedildi. Bu kentlerde yaşayanların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:29 Kaynak: DHA

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