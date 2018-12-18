Meteoroloji'den Trakya İçin Kuvvetli Kar Uyarısı
3 saat önce
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Trakya bölgesinde akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği duyuruldu.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Trakya
bölgesinde akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce, halen yağmur şeklinde devam eden yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra Edirne
, Kırklareli
ve Tekirdağ
çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesinin tahmin edildiği belirtildi. Edirne ve Kırklareli'de beklenen kar yağışının yarın, akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santimetre, Tekirdağ'ın batısında ise 10-20 santimetre civarında örtü bırakmasının beklendiği kaydedildi. Bu kentlerde yaşayanların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - Edirne
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:29 Kaynak: DHA
Sokakta Bulduğu 3 Bin TL'nin Sahibine Zabıta Anonsuyla Ulaştı
Son Dakika! Birleşmiş Milletler, Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de Yeni Anayasa Yazılması Konusunda Uzlaştı
CHP'nin İstanbul Adayını Açıklamasının Ardından AK Parti Harekete Geçiyor
Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi?