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Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

31.01.2022 14:24
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya için yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya için yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'nın yarın öğleden sonra kuvvetli yağışların etkisi altına gireceği belirtildi. Yağışların Edirne, Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması, metrekareye 20-50 kilogram düşmesi bekleniyor. Yağışların çarşamba günü zamanla karla karışık yağmura ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların neden olabileceği ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Trakya Bölgesi, Meteoroloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika
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