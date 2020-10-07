Meteoroloji'den Trakya ve İstanbul için 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji'den Trakya ve İstanbul için 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı
07.10.2020 13:44
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yarın, sabah saatlerinde Trakya kesimi ve İstanbul çevresinde çok kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yarın, sabah saatlerinde Trakya kesimi ve İstanbul çevresinde çok kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce uyarıları yapılan sağanağın yarın, sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve İstanbul çevresinde çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi. Bu bölgede oturanların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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