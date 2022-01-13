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Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak - Son Dakika

Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

13.01.2022 10:02

Soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı daha geldi. Yapılan açıklamaya göre doğu ve güneydoğuda çok kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulacağı tahmin edilirken, İstanbul'da bu sabah birçok ilçede etkili olan kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Yurt genelinde devam eden soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Kar yağışının bugün İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun batı, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı bugün aralıklarla sürecek. Ankara'da da kısa kısa kar yağışı görülecek. Kar yağışının doğu kesimlerde, özellikle Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da kar yağışının öğlen saat 12'ye kadar aralıklarla kuvvetli, 12'den sonra akşam saat 18'e kadar çok az görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 2 derece olacak.

Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından hava sıcaklığı ve yağış tahminlerini duyurdu:

SICAKLIK 4-10 DERECE ARASI AZALACAK

Kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RİZE VE ARTVİN'DE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

İÇ KESİMLERDE KAR KALINLIĞI 20-30 SANTİME ÇIKABİLİR

Kar yağışının, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun (20-30 cm) olmak üzere Cuma (14.01.2022) günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RAKIMI 1100 METRE ÜZERİ YERLER DİKKAT

Yağışların; Hakkari, Bitlis, Batman, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van'ın güney, Muş'un güneybatı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Bingöl'ün güneydoğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak - Son Dakika
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