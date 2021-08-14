Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun - Son Dakika

Türkiye, Batı Karadeniz'deki sel felaketini konuşurken 5 ilimiz için daha uyarı geldi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARIDA BULUNULDU

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YARIŞLAR AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Akşam saatlerine kadar sürecek yağışlarla ilgili MGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.08.2021 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."