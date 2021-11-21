Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile K. Maraş, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 20°C
Az bulutlu
MANİSA 7°C, 17°C
Az bulutlu
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu,
Parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu,
KARS -8°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu,
MALATYA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu,
VAN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu,
Parçalı ve çok bulutlu,
DİYARBAKIR 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu,
SİİRT 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu,
ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor - Son Dakika