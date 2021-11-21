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Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor

21.11.2021 09:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yayınlanan rapora göre; ülke genelinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında yükselirken, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde de sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile K. Maraş, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı: Sis ve pus olayı bekleniyor

MARMARA'DA SİS VE PUS BEKLENİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı: Sis ve pus olayı bekleniyor

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 20°C

Az bulutlu

MANİSA 7°C, 17°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu,

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu,

KARS -8°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu,

MALATYA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu,

VAN 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu,

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu,

DİYARBAKIR 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu,

SİİRT 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu,

ŞANLIURFA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Trabzon, 4 C, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor - Son Dakika
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