Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 14 ilde yağmur bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 14 ilde yağmur bekleniyor

20.06.2022 10:09

Meteoroloji'nin yayınladığı son hava raporlarına göre bugün İstanbul dahil olmak üzere 14 ilde yağmur bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu'da ise hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Bolu, Karabük, Düzce, Artvin, Kars, Ardahan, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Adana ve Mersin'in iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Denizli ve Burdur'un güneyi, Isparta'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA ARTACAK

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Pazartesi bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in doğusu) ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin güney çevrelerinin, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, İzmir'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur'un güneyi ve Isparta'nın doğu çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Mersin'in iç kesimleri, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 14 ilde yağmur bekleniyor - Son Dakika
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