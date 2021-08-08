Üye Girişi
Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli yağmurlara şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın - Son Dakika

Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli yağmurlara şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın

08.08.2021 11:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların ardından dört gözle beklenen yağmurların haberini verdi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun, Ordu ve Giresun'un batısında metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Yağışın şiddetli olması nedeniyle vatandaşlara "Önlem alın" uyarısı yapıldı.

Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye, bugün Antalya'dan gelen yağmur haberleriyle sevindi. Vatandaşlar yangını söndürmede etkili olması nedeniyle yağmuru sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Türkiye'nin diğer bölgelerinde artan sıcaklıklar da vatandaşları bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uzun süredir beklenen yağmur haberini sonunda verdi. Ancak metrekareye 100 kilogram yağmurun düşmesi beklenen sağanaklar öncesi, "Mutlaka önlem alın" uyarısı yapıldı.

AFYON, MALATYA VE BİTLİS İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Malatya ve Bitlis çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın

ORTA KUVVETTE ESECEK

Hava sıcaklığının batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında , iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR

Meteoroloji'nin çok kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli, Çankırı, Yozgat, Giresun, Adana'nın kuzeyi, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun ve Ordu ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın
*#*3066* *3133*#*

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli çevrelerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 23°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 29°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 32°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 15°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA 22°C, 35°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri başta olmak üzere Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 24°C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 26°C, 38°C

Parçalı bulutlu

BURDUR 16°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kayseri ve Niğde, yarın Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 24°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 27°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SİNOP 25°C, 30°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 22°C, 24°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZBÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu çevreleri ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 24°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimleri ile Malatya ve Bitlis çevrelerinin, yarın kuzey kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli yağmurlara şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın

Meteoroloji, Zonguldak, Samsun, Düzce, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli yağmurlara şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı 11:55 Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış 11:40 Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş 11:17 CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var 11:08 Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar 10:59 Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi 10:27 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 18:09 Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 17:01 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı

Son Dakika Haberleri
12:08 Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Sarı-Lacivertli takımı şikayet etmişti
11:55 Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı
11:39 Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış
11:34 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti
11:14 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı
11:02 MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?
10:58 Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar
10:38 Annesinin telefonunu kaybettiği için çıkan kavgada, üvey kardeşini 2 yerinden bıçakladı
10:33 Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı
10:26 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi
Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Sarı-Lacivertli takımı şikayet etmişti Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Sarı-Lacivertli takımı şikayet etmişti         
12:09
Avcılar'daki korkutan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina enkaza döndü Avcılar'daki korkutan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina enkaza döndü         
11:41
200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti         
11:34
PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı         
11:15
MHP'li Yönter'in MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?         
11:03
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı         
23:55
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 12:21:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli yağmurlara şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement