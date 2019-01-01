Meteoroloji'den Yağış Uyarısı
53 dakika önce
Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağış bekleniyor.
Güney ve İç Ege
, Akdeniz
, İç Anadolu
'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz
, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sakarya
, Bilecik
, Kayseri
ve Sivas
çevrelerinde yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağış alacağı öngörülüyor.
Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alacak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Antalya
, Mersin
, Adana
ve Hatay
çevrelerinde yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:56 Kaynak: AA
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