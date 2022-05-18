Meteoroloji'den yağış uyarısı! Marmara'da sıcaklık sert düşüyor, yağış geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meteoroloji'den yağış uyarısı! Marmara'da sıcaklık sert düşüyor, yağış geliyor

18.05.2022 11:59

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'ni sarı kod ile uyardı. Sıcaklıkların sert bir düşüş yaşayacağı, ardından da yerini kuvvetli yağışın alacağı bildirildi.

Türkiye'de tatil planları yapanlar ve yaz aylarını sevenler, havaların ısınacağı günü dört gözle bekliyor. Ancak Meteoroloji'den sıcak havaları sevenleri üzecek bir haber geldi. Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek 'sarı' kod ile uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde bugünden itibaren hissedilir şekilde azalması bekleniyor.

YAĞIŞ GELİYOR, HAVA DA SOĞUYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yağışın 18 Mayıs çarşamba günü başlayacağını ve perşembe günü etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Ayrıca sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezi de kentte beklenen yağışlarla ilgili bir uyarıda bulundu. AKOM verilerine göre, öğleden sonra sıcaklıkların bahar değerlerinden gerilemesi ve il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

"HAFTA SONU SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK"

Meteoroloji'nin 7 günlük hava tahmininde ise "Hava sıcaklıklarının çarşamba günü yağışla birlikte batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, mevsim normalleri altına düşeceği, hafta sonunda tekrar artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR
500
Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2) Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

Marmara Bölgesi, Meteoroloji, Marmara, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den yağış uyarısı! Marmara'da sıcaklık sert düşüyor, yağış geliyor - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu! Hafif yaralanan arkadaşı şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı
12:02 İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9'a ulaştı! 40 yılın zirvesine çıkarak rekor kırdı
12:00 Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
11:59 Meteoroloji'den yağış uyarısı! Marmara'da sıcaklık sert düşüyor, yağış geliyor
11:56 Ümit Özdağ'dan Babacan'a "KHK'lıların haklarını iade edeceğiz" tepkisi: Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun
11:54 600 yıllık 2 tarihi hamam 166 milyona satışta: Mirasçılar yaşlanınca böyle oldu
11:53 İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın davet edildiği Trabzon gezisi sonrası "Murat Ongun" açıklaması: Birtakım sonuçları oldu, kaldırdık!
11:46 Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi
11:42 WhatsApp gruplara kafayı taktı! İşte yeni özellikler: Gruptan ayrılanlar gözükmeyecek, grubun eski üyelerini mevcut üyeler görebilecek
11:38 DEVA Partisi'nin ittifak modeli netleşti: Hükümet yıl sonuna doğru seçime gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 12:16:31. #1.12#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den yağış uyarısı! Marmara'da sıcaklık sert düşüyor, yağış geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement