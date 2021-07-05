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Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir - Son Dakika

Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir

05.07.2021 16:47

Marmara'da etkili olan yağışların daha da kuvvetlenmesi bekleniyor. Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Bolu, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Yalova, Bilecek ve Düzce'de gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Meteoroloji, oluşabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul dahil olmak üzere 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul için yapılan uyarıda metrekareye 100 kilogram yağış düşebileceği ifade edildi.

Ülke genelinde sıcaklık bu hafta mevsim normallerinde seyrediyor ancak Marmara Bölgesi'nde şiddetli yaz sağanakları görülecek. Bu kasamda bölgedeki 10 il için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

"METREKAREYE 100 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ DÜŞEBİLİR"

Sıcaklıkların yer yer artış gösterdiği Temmuz'un ilk günlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Salı günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

5 İLE SARI VE 5 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Türkiye genelindeki hava durumu raporunu açıklarken 5 il için turuncu, 5 il için ise sarı uyarı ile kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve İstanbul turuncu kodlu uyarı yapılırken Bilecik, Bolu, Bursa, Kütahya ve Zonguldak için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir

TURUNCU KODLU NEDİR?

Turuncu alarm, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı alarm, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir

Meteoroloji, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir - Son Dakika


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