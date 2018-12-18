Meteoroloji'den Yahyalı İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Yahyalı ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Yahyalı ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda bu gece saatlerinde hafif ve orta kuvvette yağış beklendiği, gece yarısından sonra Yahyalı ilçesi ve çevresinde etkisini artırmasının beklendiği duyuruldu. Uyarıda metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış beklendiği ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği bildirildi. - KAYSERİ

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