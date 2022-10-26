Meteorolojiden 3 bölge için sağanak uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Meteorolojiden 3 bölge için sağanak uyarısı yapıldı

26.10.2022 07:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RÜZGARA DİKKAT

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 21°C: Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C: Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C: Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 20°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

ERZURUM -2°C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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