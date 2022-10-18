Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

18.10.2022 08:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege kıyılarında poyraz kuvvetli esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Niğde, Kayseri, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın Marmara ve Ege bölgeleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL: 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA: 18°C Parçalı bulutlu

İZMİR: 26°C Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 18°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM: 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YORUMLAR
500
TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR, KARADENİZ'DEKİ PALAMUT BOLLUĞUNDAN MEMNUN TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR, KARADENİZ'DEKİ PALAMUT BOLLUĞUNDAN MEMNUN Balıkesir haberi! Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı Balıkesir haberi! Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
09:27 Rusya'nın İran yapımı silah kullanması ABD'yi tedirgin etti: Harekete geçmekten çekinmeyiz
09:18 Acil ameliyata alınan 1 yaşındaki bebeğin midesinden 3 tane balon çıktı
09:12 Galatasaray'dan hakem kararlarına isyan! TFF'ye çağrı yapıldı
08:31 Ankara'da FETÖ şüphelileri için düğmeye basıldı! 87 şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı
08:33 Eurovision'ın efsane sunucusu Bülent Özveren yaşamını yitirdi
08:25 Yıldız Tilbe sahnede üzerini değiştirirken düştü! Tepkisi gülümsetti: Allah beni benden korusun
08:00 Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını kaçırıp sevgilisine eski kocasından fidye istetti
08:03 Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı
08:01 Esir takası sürüyor: Rusya 108 kadın esiri, Ukrayna ise 72'si denizci olmak üzere 110 kişiyi serbest bıraktı
07:23 Adıyaman'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 09:36:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement