İstanbul dahil 17 ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji uyardı - Son Dakika
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İstanbul dahil 17 ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji uyardı

26.08.2022 08:06
İstanbul dahil 17 ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olacağı ifade ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGARA DİKKAT

Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğu su ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne'nin güneyi), İç Ege ( Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu) ile Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah kuzey ilçelerinde, öğleden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık

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SON DAKİKA: İstanbul dahil 17 ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji uyardı - Son Dakika
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