Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniliyor.

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Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek şu açıklamaya yer verildi:


"Doğu Anadolu'da beklenen yağışların cuma ve cumartesi günleri Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Tunceli'nin kuzeyi, Siirt'in ve Şırnak'ın ise doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
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