Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Doğu Karadeniz'de ( Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin) bu gece saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yarın (Cuma) bölgenin iç kesimleri ile rakımı 500 metrenin üzerindeki yerlerinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise bölge genelinde, pazartesi öğle saatlerine kadar yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BAYBURT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
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