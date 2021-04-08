Meteoroloji'den 'zirai don' uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren soğuk havanın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara zirai don uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin edildiğinden 13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahamızda ( Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat) zirai don riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." - KAYSERİ