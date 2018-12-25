Meteoroloji'den Zirai Don Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Aydın'da bu geceden itibaren Cuma gününe kadar geceleri ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlerde ise orta kuvvette zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, Aydın
'da bu geceden itibaren Cuma gününe kadar geceleri ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlerde ise orta kuvvette zirai don uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yapılan don değerlendirmelere göre; bu geceden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü bölgede cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi. Üreticilerin ve vatandaşların don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:36 Kaynak: İHA
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