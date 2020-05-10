Meteoroloji'den 'Zirai don' uyarısı - Son Dakika

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında artacağı Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 il için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı Iğdır çevrelerinde ise aralıklı sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artacağı bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Zirai don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son uyarıda, "10.05.2020 (Pazar) gece saatlerinden 11.05.2020 (Pazartesi) sabah saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde tarımsal faaliyetin olduğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvete zirai don olayı beklenmektedir" denildi.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Erzurum'da eksi 1, Kars'ta eksi 3, Ağrı'da eksi 2, Iğdır'da 7, Ardahan'da eksi 2derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 17, Erzurum'da 12, Kars'ta 10, Ağrı'da 12, Iğdır'da 18, Ardahan'da 8 derece olacak. - ERZİNCAN