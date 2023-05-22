Meteoroloji dışarı çıkacaklar için 12 ili sarı kodla uyardı! - Son Dakika
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Meteoroloji dışarı çıkacaklar için 12 ili sarı kodla uyardı!

22.05.2023 09:04

Meteoroloji bugünkü hava durumu raporunda 12 kenti şiddetli yağışa karşı "sarı" kodla uyardı. Yetkililer; su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporuna göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Yağışların: İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın: Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer; su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı
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Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji dışarı çıkacaklar için 12 ili sarı kodla uyardı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji dışarı çıkacaklar için 12 ili sarı kodla uyardı! - Son Dakika
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