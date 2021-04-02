Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için çığ riski uyarısında bulundu - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava yarın parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Artvin, Ağrı, Siirt ve Mardin çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.