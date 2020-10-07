Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti - Son Dakika

Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti

07.10.2020 16:44
Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti, System.String[]

METEOROJİ enel Müdürlüğü'nün Trakya Bölgesi için yarın sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı uyarısı, Tekirdağ'da seracılık yapan üreticileri tedirgin etti.

METEOROJİ enel Müdürlüğü'nün Trakya Bölgesi için yarın sağanak, kuvvetli rüzgar  ve dolu yağışı uyarısı, Tekirdağ'da seracılık yapan üreticileri tedirgin etti. Üreticilerden Zülfikar Özer, kendilerine göre önlem aldıklarını belirterek, Bu sabah meteorolojiden ciddi dolu yağışı uyarısı gelince, seralarımızda ve çatılarında kısmen kendimizce önlemler aldık. Ancak daha fazla yapacak bir şeyimiz yok dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Trakya'yı da kapsayan Marmara Bölgesi için sağanak, kuvvetli rüzgar ile dolu yağışı uyarısında bulunarak, gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Tekirdağ'da seracılık yapan üreticiler, özellikle dolunun ürünlerine zarar vermesinin endişesini yaşıyor. Yoğun olarak merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Naip Mahallesi'nde seracılık yapan üreticiler, kendilerine göre önlem almaya çalışıyor,Mahallede 15 yıldır seracılık yapan Zülfikar Özer, yaptıkları işin hassas olduğunu ve bu nedenle hava tahminlerini titiz bir şekilde takip ettiklerini söyledi. Özer, Bu sabah meteorolojiden ciddi dolu yağışı uyarısı gelince, seralarımızda ve çatılarında kısmen kendimizce önlemler aldık. Ancak daha fazla yapacak bir şeyimiz yok. Allah doğal afetlerden bizi ve ülkemizi korusun dedi. Daha önce 2015 yılında büyük doğal afet olduğunu belirten Özer,  Biz çok zarar görmüştük, bugün yine bir afet bekleniyor. Dolu yağacağını söylüyorlar. Biz bazı önlemler aldık. Güçlendirme çalışmaları yaptık seralarımız da, ama yine 2015 yılındaki gibi bir afet olur ise bizim de çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. O yıllarda yaşadığımız afet sonrası devletimiz bize çok yardımcı olmuştu. Bizde bu yardımlarla seralarımızı toparlamış ve tamir etmiştik. İnşallah öyle bir olumsuzluk yaşamayız, Allah korusun dedi.

Seracılık yapan Naip Mahallesi Muhtarı Ferhat Ataç ise kendilerine göre bazı önlemler aldıklarını belirterek, Doğal afetlere karşı bizlerin yapabileceği çok bir şey yok. Kendimizce bazı önlemler alıyoruz. Gerisi Allah'a kalmış. Ancak bu konuda bir sıkıntımız var. Örneğin, Bugün hemen Tarım Sigortası (TARSİM), yaptırmak istiyoruz. Ancak sisteme girmek oldukça güç. Ayrıca bugün sigorta yaptırsanız bile sigortanız yaklaşık 10 sonra aktif oluyor. Yani bir araç sigortası gibi sisteme girildiğinde hemen işleme girmiyor. Yani bir yoğunluk mu var, nedir bilmiyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım ve çözüm bekliyoruz diye konuştu.


Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti
Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti
Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti
Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti
Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti
Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti
Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti
Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti
Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti
Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti
Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti
Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Dolu Yağışı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti - Son Dakika

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