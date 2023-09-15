Ekranların sevilen yüzü Gökhan Abur, hayatını kaybetti

NTV Hava Durumu bültenin sevilen ismi, kanalın meteoroloji editörü ve müzisyen Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti. Abur'un vefat haberi, NTV Ana Haber'de duyuruldu.

"İSTANBUL BEYEFENDİSİYDİ KENDİSİ"

Haber bültenine bağlanan NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, Abur'un kaybını derin üzüntü ile karşıladıklarını söyledi. Bültene bağlanan şarkıcı Neco ise, "Biz Kargalar Kafeste'de birlikte müzik yapıyorduk. O kadar iyi bir insandı ki... İstanbul beyefendisiydi kendisi. Böyle bir arkadaşı kaybetmek hüzünlendiren şeydir" dedi.

BİR DÖNEM KANDİLLİ'DE ÇALIŞTI

Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliği mezunuydu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde görev yapan Abur, Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisliği görevinden 2003 yılında emekli oldu.

14 plağı vardı, Açık Radyo'da denizcilik programı yaptı Abur, 1967 yılında Hafta Sonu Gazetesinin düzenlediği yarışmada dördüncü oldu. Abur'un 14 adet 45'lik plağı ve "Bir Gün Karşılaşırsak" isimli bir albümü hazırladı. 2000 yılında Açık Radyo'da iki yıl süre ile "Açık Deniz" adlı program yapan Abur, Atlantis Yatçılık'ta "Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini" dersleri de verdi. Abur, NTV'de Hava Durumu bültenini sunuyordu.