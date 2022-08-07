Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir

07.08.2022 00:25

Meteoroloji, 10 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre bugün Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya'da kuvvetli yağış olacağı ifade edilirken, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara tedbir almaları yönünde bilgi verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bolu, Düzce, Çorum, Amasya, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

10 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara çevreleri, Antalya'nın kuzey ve batısı ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Söz konu su 10 il için de sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

AFAD'TAN UYARI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

5 günlük hava durumu:

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir
Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir
Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir
Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir
Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir
YORUMLAR
500
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Ankara dahil 6 ilde sel ve su baskınları yaşanabilir Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Ankara dahil 6 ilde sel ve su baskınları yaşanabilir

Sağanak Yağmur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir - Son Dakika


Son Dakika
00:25 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir
00:24 Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez ile her konuda anlaştı
23:59 Programında kavga çıkan sunucu Pınar Ardor iddia etti: Enginyurt'un koruması Şimşek'i darbetti
23:50 Şarkıcı Oğuzhan Koç, binlerce kişinin doldurduğu konser alanında yağmuru bahane ederek sahneye çıkmadı
23:50 Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 yendi
23:43 Akılalmaz hile başka bir sürücü tarafından fark edildi! Yola para vermemek için açılır-kapanır plaka yaptırmış
23:11 DP'li milletvekilli Enginyurt ve gazeteci Şimşek canlı yayında birbirlerine girdi!
23:03 Bahçelievler'de korkunç olay! Zorla evine girdiği 16 yaşındaki genç kızı öldürüp, intihara kalkıştı
22:59 Anlaşma kapsamında 4 tahıl gemisi daha Ukrayna'dan yola çıkıyor!
22:50 Ünlü anketçiden çarpıcı değerlendirme: Seçimin kaderini kararsız gençler belirleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 00:48:40. #1.13#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement