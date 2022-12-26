Meteoroloji'den kritik uyarı! 18 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji'den kritik uyarı! 18 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

26.12.2022 09:07

Meteoroloji, 15 il için sarı 3 il içinse turuncu kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Adana, Adıyaman, Antalya, Bolu, Hatay, Mersin, Kastamonu, Malatya, Kahramanmaraş, Zonguldak, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken; Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Elazığ çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya'nın kıyı, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

18 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Bunların yanı sıra Adana, Adıyaman, Antalya, Bolu, Hatay, Mersin, Kastamonu, Malatya, Kahramanmaraş, Zonguldak, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken; Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Hatay çevreleri ile Sakarya'nın kıyı, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın, Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde (Toroslar) kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den kritik uyarı! 18 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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