Meteorolojiden İstanbul dahil 23 kente sel ve su baskını uyarısı geldi - Son Dakika
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Meteorolojiden İstanbul dahil 23 kente sel ve su baskını uyarısı geldi

23.09.2022 00:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul da dahil olmak üzere çok sayıda ile sarı kodlu uyarı yayınladı. Sel ve su baskınları gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu su, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Bitlis. Muş, Hakkari, Van'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

23 İLE TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Öte yandan 23 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce'ye turuncu kod geçilirken; Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce sarı uyarı verildi.

Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınları yaşanabilir

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışların; Osmaniye, K. Maraş'ın batısı ile zamanla Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI VE TURUNCU UYARI NEDİR?

Turuncu, havayla ilgili tehlikeli durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor. Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

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Son Dakika Güncel Meteorolojiden İstanbul dahil 23 kente sel ve su baskını uyarısı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteorolojiden İstanbul dahil 23 kente sel ve su baskını uyarısı geldi - Son Dakika
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