Aynı haftada iki farklı mevsim! Isınan havaları Rusya soğukları etkileyecek - Son Dakika
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Aynı haftada iki farklı mevsim! Isınan havaları Rusya soğukları etkileyecek

08.09.2022 10:30

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artacağı ve hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması bekleniyor. Türkiye, pazartesiden itibarense Rusya'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek.

Yurdun genelinde etkisini sürdüren serin ve yağışlı hava cuma gününden itibaren etkisini kaybedecek. Hafta sonunda sıcaklıklar yükselecek, rüzgarlar hafifleyecek. Sıcak hava "Yaz yeniden geldi" dedirtecek.

HEM YAZI HEM DE KIŞI YAŞAYACAĞIZ

3 gün sürecek sıcak havanın ardından Rusya'da gelen soğuk hava dalgasıyla çok serin hava etkisini gösterecek. Türkiye, salı ve çarşamba günleri çok soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Cuma'dan başlayıp Çarşamba gününe kadar sürecek olan haftada hem yazı hem de kışı yaşayacağız.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin biraz altında olması bekleniyor.

06.00 - 09.00 hissedilen sıcaklık 22 derece

09.00 - 12.00 hissedilen sıcaklık 25 derece

12.00 - 15.00 hissedilen sıcaklık 28 derece

15.00 - 18.00 hissedilen sıcaklık 24 derece

18.00 - 21.00 hissedilen sıcaklık 22 derece

21.00 - 24.00 hissedilen sıcaklık 21 derece

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren artmaya mevsim normalleri seviyesine gelmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu güneşli bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık da 31 derece olacak.

Türkiye bir hafta içinde iki mevsimi yaşayacak! Pazartesiye kadar yaz, sonrasında Rusya soğukları
Türkiye bir hafta içinde iki mevsimi yaşayacak! Pazartesiye kadar yaz, sonrasında Rusya soğukları
Türkiye bir hafta içinde iki mevsimi yaşayacak! Pazartesiye kadar yaz, sonrasında Rusya soğukları
Türkiye bir hafta içinde iki mevsimi yaşayacak! Pazartesiye kadar yaz, sonrasında Rusya soğukları
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Son Dakika Güncel Aynı haftada iki farklı mevsim! Isınan havaları Rusya soğukları etkileyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı haftada iki farklı mevsim! Isınan havaları Rusya soğukları etkileyecek - Son Dakika
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