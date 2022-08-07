Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

07.08.2022 18:53
Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde Aydın için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde Aydın için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Aydın'ın Merkez Çevreleri ve Doğu Kesimlerinde Kuvvetli Yağış. Yarın (08.08.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Aydın'ın merkez çevreleri ve doğu kesimlerinde ( Efeler, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine ilçeleri) yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

(Uğur Eser/İHA)

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

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