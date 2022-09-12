Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Bala ilçesi ile Kırıkkale'nin güney bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Bala ilçesi ile Kırıkkale'nin güney bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Bala ile Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ve Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak görülecek. Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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