Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğleden sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda Kars, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde, yarın ise Ağrı'nın kuzey, Iğdır'ın batısında yerel gök gürültülü ve kuvvetli sağanak olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğu, Ardahan'ın güney ilçelerinde, yarın sabah saatlerine kadar da Ağrı'nın kuzey ve Iğdır'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.