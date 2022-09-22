Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de Yaşanacak Fırtına ve Sele Karşı Uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de Yaşanacak Fırtına ve Sele Karşı Uyardı

22.09.2022 12:54
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de Yaşanacak Fırtına ve Sele Karşı Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de sağanak yağış beklendiği duyurdu. Meteoroloji, yurttaşları; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak yağış beklendiği duyurdu. Meteoroloji, yurttaşları; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü Doğu Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış beklendiğini açıkladı. Meteorolojinin açıklamasına göre Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışın beklendiğini duyurdu. Meteoroloji, yurttaşları; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Meteorolojinin açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.09.2022 Cuma ilk saatlerden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Giresun, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de Yaşanacak Fırtına ve Sele Karşı Uyardı - Son Dakika

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